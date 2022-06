Sul bonus 200 euro irrisolti i dubbi legati allo sgravio dello 0,80%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Entrano nel vivo gli adempimenti connessi al riconoscimento del bonus di 200 euro previsto dal decreto legge 50/2022. L’Inps è già intervenuto (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) con prime istruzioni solo tecniche. La normativa di riferimento, tuttavia, evidenzia una serie di criticità. Uno dei nodi più significativi riguarda l’interpretazione da dare al passaggio della norma che identifica quali destinatari del bonus i lavoratori che «abbiano beneficiato» dell’esonero contributivo dello 0,80 per cento. Va verificato, infatti, se si tratta dell’effettiva fruizione o della sola esistenza del diritto a ottenere lo sgravio contributivo. Ovviamente, a seconda dell’interpretazione che verrà data all’inciso normativo, questi soggetti potranno o meno accedere al bonus.

Il timore

Un’interpretazione strettamente letterale ridurrebbe il possibile bacino di destinatari che, tuttavia, si troverebbero a subire oltre al danno (mancata applicazione dell’esonero 0,80% spettante) pure la beffa (esclusione anche dal bonus dei 200 euro). Si pensi, per esempio, ai lavoratori il cui rapporto è cessato nei primi mesi dell’anno, antecedentemente all’emanazione della circolare Inps 43/22; alcuni datori di lavoro potrebbero non aver eseguito il passaggio in busta dello 0,80% in quanto il rapporto era già chiuso, pur in presenza dei presupposti. Lo stesso si dica per quei datori che per incuria o errore non lo hanno riconosciuto.

Vi poi rilevato che la norma non prevede il caso in cui il lavoratore, in forza a luglio presso un datore di lavoro, sia stato assunto dopo il 1° quadrimestre. Occorre specificare se il datore deve astenersi dall’erogare il bonus, visto che lo 0,80% è stato (eventualmente) riconosciuto da un’altra azienda, o chiedere una dichiarazione al lavoratore in cui lo stesso attesti di aver avuto titolo all’esonero dello 0,80% (favor lavoratoris). Avere previsto il rilascio di una dichiarazione del lavoratore complica, poi, la gestione. Nelle aziende medio piccole, in assenza di un software specifico, l’ufficio del personale dovrà sobbarcarsi un’ingente mole di lavoro addizionale per catalogare e verificare le attestazioni dei lavoratori. Peraltro la dichiarazione, anche se la legge non lo prevede, potrebbe essere integrata facendo attestare al lavoratore che non ha presentato istanza ad altro datore per lo stesso titolo.

La scadenza

Si evidenzia che non è previsto un termine per la consegna della dichiarazione al datore di lavoro: le aziende stanno individuando autonomamente una scadenza. Occorre chiarire cosa accadrà se un lavoratore consegnerà la dichiarazione all’ufficio del personale oltre la chiusura degli stipendi di luglio o addirittura dopo l’inoltro dell’Uniemens di luglio. Al momento, non sembra offerta al datore la possibilità di erogare nei mesi successivi.

Gli esclusi dal bonus

In base al dettato normativo vengono esclusi dal bonus i lavoratori che, avendo perso l’occupazione, non risultano destinatari della Naspi a giugno 2022 in quanto, ad esempio, hanno esaurito il trattamento a maggio 2022 e, non avendo trovato un impiego, restano disoccupati.