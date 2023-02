Sul bonus carburante 2023 si versano i contributi

I punti chiave Regola generale

Nuova interpretazione

Utilizzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sul bonus carburante edizione 2023 si devono versare i contributi. Conseguenza di una modifica al testo del decreto legge 5/2023 introdotta in fase di conversione alla Camera dei deputati. All'articolo 1, comma 1, del provvedimento, infatti, è stata aggiunta la seguente frase: «l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi». Il testo è stato approvato dalla Camera il 21 febbraio e sarà convertito definitivamente dal Senato.



Una novità che incide notevolmente sulla convenienza di questa agevolazione introdotta per aiutare i cittadini a contrastare gli effetti dell'aumento del costo dei carburanti (incluse le ricariche dei veicoli elettrici). Versare i contributi significa che datori di lavoro e lavoratori devono fare i conti con un costo aggiuntivo superiore al 30 per cento.

Loading...

Regola generale

Il bonus, già esistente nel 2022, prevede la non concorrenza al reddito di un importo fino a 200 euro erogato dai datori di lavoro privati ai dipendenti in forma di buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti, incluse le ricariche dei veicoli elettrici. Qualora si superi tale importo, tutto il valore viene assoggettato a imposizione e non solo la parte eccedente.

In via generale, secondo l'articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986 e il rinvio all'articolo 12 della legge 153/1969, quando si interviene prevedendo l'esclusione di determinati importi dal reddito, si genera un effetto sia sul fronte fiscale che sulla base imponibile della contribuzione previdenziale. Così è stato per il bonus carburante introdotto dall'articolo 2 del decreto legge 21/2022.

Nuova interpretazione

Secondo il dossier di lettura redatto dal Servizio studi della Camera dei deputati, la precisazione introdotta nel decreto legge 5/2023 in fase di conversione è conforme all'interpretazione contenuta nella relazione tecnica del decreto, che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive. Però osserviamo che nemmeno la relazione riguardante il Dl 21/2022, quantificava le ricadute sul fronte contributivo, limitandosi a quello fiscale. Sempre secondo il dossier, la nuova interpretazione «si fonda sulla considerazione che l'esenzione aggiuntiva (cioè il nuovo bonus carburante, ndr) non è posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi».