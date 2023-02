Sul danno parentale riflesso si apre il gap tra le tabelle di Roma e Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il risarcimento del danno “riflesso” segna la distanza tra le tabelle dei Tribunali di Roma e di Milano. Si tratta di una categoria di danno parentale, che ricorre quando l’illecito provoca alla vittima una invalidità permanente di gravità tale da compromettere la qualità della relazione parentale (l’altra categoria è quella del danno da completa perdita del rapporto parentale, nel caso di morte del congiunto).

Nel caso di danno “riflesso” le due tabelle di liquidazione del danno non sono equivalenti: quella romana appare fedele all’impostazione abbracciata dalla Cassazione, mentre quella milanese finisce per attribuire al giudice una libertà valutativa non coerente con le indicazioni della Suprema corte. Vediamo perché.

L’evoluzione

Nell’ultimo biennio la Cassazione ha impresso alcuni cambi di rotta in materia di liquidazione del danno parentale. Per quantificare il risarcimento del danno a lungo sono stati in prevalenza applicati i criteri liquidativi della tabella dell’Osservatorio del Tribunale di Milano, alle quali la Cassazione, dal 2011, aveva attribuito valore “paranormativo” in tutti i casi in cui (come nel danno parentale) manchino esatte indicazioni di legge.

Ma la Cassazione, con la sentenza 10579/2021, proprio in relazione al danno parentale ha sconfessato le ampie forbici liquidative della tabella milanese (che lasciava troppa discrezionalità al giudice di merito) e predicato invece l’applicazione del metodo “a punti” adottato dal Tribunale di Roma. Metodo che garantisce una migliore predittività in quanto mirato a calcolare il risarcimento in funzione del valore di un “punto base” e della predeterminazione di punteggi attribuiti a una serie di elementi di fatto che concorrono a determinare la maggiore o minore gravità del danno (tra cui l’età della vittima, il grado di parentela e la convivenza).

Conformandosi a tali indicazioni, l’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano ha adottato il metodo a punti e la Cassazione, con la sentenza 37009/2022, ha riabilitato la tabella meneghina del danno parentale, affermandone la piena utilizzabilità, al pari di quella romana: spetterà al giudice del merito optare per l’una o per l’altra, motivando la scelta.