Sul Danubio blu

Gli incantevoli paesaggi che si susseguono lungo il Reno e il Danubio sono la cornice suggestiva per un viaggio nel cuore dell’Europa. Avalon Waterways, compagnia di crociere fluviali di lusso di Globus family of brands, debutta sul mercato italiano proponendo speciali partenze estive dedicate unicamente ai viaggiatori italiani: un prodotto all inclusive e Italian style con servizi a bordo e a terra in italiano. Totale relax navigando sul Reno o sul Danubio a bordo di un boutique hotel galleggiante dal design elegante, che con un numero limitato di passeggeri garantisce ampi spazi personali. Amsterdam, Basilea, Budapest, Francoforte e Linz le città di partenza (avalonwaterways.it).



