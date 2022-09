Sul dark web è boom di richieste per dati italiani da hackerare

Precauzioni su TOR

Cosa bisogna fare per mettersi al sicuro? Non esistono formule magiche per mettersi al sicuro dagli attacchi informatici. Le attività rilevate da Swascan riguardano possibili attacchi mirati alle aziende e probabilmente la recente ondata di attacchi al settore energetico italiano ha alcune radici anche nelle operazioni portate alla luce dall'azienda specializzata in sicurezza.

Bisogna tenere alte le difese, quindi, perché alla “solita” azione criminale si affianca un'azione legata alla situazione geopolitica che vuole mettere sotto pressione sia la parte infrastrutturale del Paese sia il suo tessuto produttivo.