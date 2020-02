Sul digitale si cerca un linguaggio comune tra Italia e Ue

Consapevoli dei rischi conseguenti alla frammentazione evocata, tanto a livello nazionale quanto, in misura ancora più significativa, a livello europeo, emerge la volontà di affrontare in modo finalmente unitario – si farà alla fine del 2020 con l’adozione del Digital Service Act - la questione dell’adozione nuove regole che siano in grado di trovare risposte più adeguate per prevenire il predominio, non solo di carattere economico, ma anche politico, delle nuove piattaforme, definite testualmente “gatekeepers” nel documento della Commissione relativo alla nuova strategia dei dati. In altre parole poteri privati che competono a tutti gli effetti con quelli statali.



Il secondo elemento che sembra poter fare da collante tra le due iniziative contestualmente presentate a Roma e a Bruxelles si scorge nella comune volontà di emancipare definitivamente il regime di protezione dati dal requisito del carattere personale dei dati stessi, in forza del quale questi ultimi sarebbero tutelabili soltanto in quanto in grado di ricondurre all’identificazione del titolare. È vero che, già in passato, qualche passo in questa direzione si è fatto, e la normativa europea sui dati non personali ne è un esempio. Ma è anche vero che l’arma più efficace dell’Unione a tutela della privacy digitale, l’ormai leggendario GDPR, non si applica ai dati del tutto anonimi, per cui risulta essere un’arma del tutto spuntata a questo riguardo. E quale, poi, la sottile linea rossa, oggi, tra dati definitivamente anonimi e quali che invece posso essere soggetti a procedure di de-anonomizzazione da parte delle grandi piattaforme digitali?



A questo proposito, e con specifico riferimento ai big data, a entrambi i livelli, nazionale ed europeo, alla luce delle iniziative contestali che si stanno commentando, sembra si stia finalmente andando oltre lo slogan delle 3 V (volume, varietà e velocità) per concentrarsi sulla qualità e sui rischi che trattamenti massivi di dati, anche non personali, possono avere sulla tutela di diritti fondamentali del titolare. In altre parole, cosi come la forma è sostanza, anche la quantità a volte è qualità, specialmente pensando all’ammontare esponenziale di dati che fa da serbatoio alla profilazione algoritmica. Infatti, una volta elaborati e organizzati dalle grandi piattaforme, ecco il passaggio da quantità a qualità, tali dati assumono un rilievo qualitativo essenziale, pur essendo non ricollegabili alla identità di un soggetto. Detto valore, evidentemente, sta nella capacità di fornire informazioni in grado di mettere a punto una assai efficace capacità predittiva nelle mani dei nuovi giganti del web, novelli profeti digitali in grado di volta ad anticipare, prima ancora che realizzare, i bisogni degli individui.



In termini più distopici, ma più efficaci, Shoshana Zuboff, nel suo “Il capitalismo della sorveglianza”, identifica il potere cruciale da parte dei giganti del web nella capacità di strumentalizzazione del comportamento degli utenti al fin di modificarlo, predirlo, monetizzarlo e controllarlo.



Due riflessioni finali sembrano poter essere fatte alla luce di quanto fino qui osservato. In primo luogo, attenzione alla tentazione, una volta capito che, nell’era digitale, il controllo assoluto dei dati da parte del titolare è una chimera, di optare per l’opzione solo apparentemente più pragmatica della monetizzazione del dato personale. Sarebbe negare la matrice propria del costituzionalismo europeo, per cui la privacy è prima di tutto, come la lezione di Stefano Rodotà ci insegna, un diritto fondamentale e inalienabile della persona.