Sul filo del 5G la frontiera dei servizi del futuro

Per fare cosa? Tim, per esempio, oggi all’autodromo di Monza alzerà il velo su progetti per l’utilizzo del 5G nell’automotive. Ma le applicazioni sono le più disparate. La chirurgia a distanza per esempio con Tim che, prima in Europa, a fine novembre ha comunicato di aver permesso, grazie a un visore in realtà virtuale, di “teletrasportare” il professor Giorgio Palazzini dentro a una sala operatoria dell’Ospedale Santa Maria di Terni e interagire per un intervento laparoscopico in tempo reale con l’equipe medica.

Altre applicazioni del 5G riguardano il settore turistico e culturale: con speciali visori si possono effettuare visite immersive da remoto in virtual reality a musei e luoghi storici, con la possibilità di dialogare nello stesso ambiente virtuale con una vera guida turistica collegata da chilometri di distanza. In questo mesi si è sperimentato anche il cloud gaming, con la possibilità di giocare in streaming ma in modalità molto più coinvolgente.

In ottica Industry 4.0, la banda e la latenza del 5G aprono la strada all’uso sempre più massiccio di bracci robotici comandati. Ci sono poi i visori con la realtà aumentata per gestire al meglio e con sempre maggior sicurezza le fasi di lavorazione nelle fabbriche.

Dall’industria all’agricoltura. Sensori da campo piantati nel terreno o installati sulle piante per rilevare parametri come l’umidità; trattori smart in grado di muoversi in autonomia sui campi per arare, seminare o dissodare; wearable applicati al bestiame per acquisire i parametri biometrici dei capi, sono i pilastri dell’agricoltura smart. L’elenco di applicazioni è lungo: dalle soluzioni per la videosorveglianza con i droni al controllo sulla staticità degli edifici. Per il momento promesse, domani sfide da raccogliere.