Sul fronte industriale, i canoni di affitto «prime» più alti d’Italia

Se c’è un’area che tutti gli analisti concordano di classificare come “emergente” e ad alto potenziale per il segmento industrial & logistics quella è l’asse della periferia industriale tra Firenze e Prato. È qui dove si collocano, per la fascia prime, i canoni di affitto al metro quadro più cari d’Italia (70 euro al mq, contro i 65 di Milano e i 60 di Genova). Ed è qui – in particolare a Sesto Fiorentino – che a settembre 2021 sarà posata la prima pietra della nuova sede di nuovo Menarini: 150 milioni di euro e più di 250 nuovi posti di lavoro per un nuovo polo produttivo da 40 mila metri quadri, nell’area ex Longinotti. Un’area acquistata nel 2018 e tenuta in stand by in attesa di future necessità dell’azienda.

La farmaceutica

«L’annuncio è stato dato a giugno scorso – ha spiegato Filippo Paganelli, Corporate Real Estate Manager & Facility Manager di Menarini Group – e sarà un’operazione di recupero di un’area dismessa di complessivi 100mila metri quadrati di cui 50mila saranno edificati. La prima pietra sarà posata a settembre 2021 e il completamento è previsto per la 2° meta del 2024». Il nuovo stabilimento avrà una capacità produttiva annua di circa 100 milioni di confezioni pari a circa 3 miliardi di compresse con un allestimento industriale 4.0 molto avanzato, con importanti obiettivi di sostenibilità ambientale. La scelta di interrompere la ricerca della localizzazione internazionale economicamente più attrattiva, e la decisione di privilegiare l’Italia, è infatti maturata durante i giorni drammatici del lockdown.

«Abbiamo preso una decisione di cuore, condivisa con il CdA: privilegiare il nostro Paese, e farlo subito, con un investimento di 150 milioni che dia immediatamente un contributo all’economia e all’occupazione» hanno commentato Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del board di Menarini. Menarini ha anche concluso i lavori di rinnovamento della sua sede storica, in città a Firenze, riqualificando, con verde, spazi aperti e un asilo aziendale, anche i 40mila mq che possiede nella zona di Campo di Marte.

Il tessile-moda

Ma non c’è solo il Pharma: la maggiore effervescenza nell’investimento Real Estate la esprime il mondo della moda e delle grandi griffe. Un intervento da 28 milioni di euro che dovrebbe essere pronto per il 2022 è il recupero del cosiddetto ”palazzaccio”, a Scandicci, un complesso direzionale da oltre 28mila metri quadrati coperti, costruito 25 anni fa per il ministero delle Finanze e mai utilizzato. È in portafoglio alla Cassa depositi e prestiti (Cdp) che punta a valorizzarlo e che diventerà un nuovo complesso immobiliare per il polo produttivo di Yves Saint Laurent (marchio del colosso francese del lusso Kering). Un centro di eccellenza per ricerca, sviluppo e produzione di accessori nel settore dei beni di lusso e moda, nonché della formazione di nuovi professionisti per circa 300 nuove assunzioni (oltre al trasferimento di circa 350 dall’attuale atelier che porterà il totale a circa 650). Ha invece posato la prima pietra lo scorso novembre (anche se la preparazione del cantiere è stata avviata nel 2018) il nuovo polo Fendi Factory creato a Bagno a Ripoli. L’area si estende su un terreno di 8 ettari, progettato dallo studio di architettura milanese Piuarch, occupa una superficie di 13mila metri quadrati e sorge sull’ex Fornace Brunelleschi. Il Fendi Factory, le cui strutture presenteranno confini sfumati tra spazi interni ed esterni, sarà composto da una serie di edifici collegati da piazze e scale che, poste su diversi livelli,puntano a integrarsi armoniosamente nella naturale conformazione della collina toscana.

Il polo dovrebbe essere inaugurato nel 2022. «Grazie all’abbondante luce solare che filtrerà attraverso le grandi vetrate – spiega il Gruppo – il nuovo polo vuole essere un luogo di lavoro salubre, dove gli artigiani potranno esprimere al meglio le loro capacità e la loro creatività. I nuovi stabilimenti Fendi, che comprenderanno una serie di aree produttive, uffici e magazzini, presenteranno spazi razionali per consentire una facile circolazione di persone e merci». Il percorso, avviato grazie all’approvazione da parte della giunta regionale dello schema di “Accordo di sviluppo per il gruppo Fendi” ha infatti un traguardo finale ben preciso: un nuovo stabilimento che darà lavoro a 133 nuovi addetti per un investimento complessivo di oltre 57 milioni, in buona parte dedicato a realizzare progetti innovativi in grado di adeguare le produzioni alle nuove esigenze del mercato.