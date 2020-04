Sul Ftse Mib già "congelati" oltre 6 miliardi di dividendi

(EPA)

1' di lettura

Oltre 6 miliardi "congelati" in una settimana. E' il bilancio delle risorse che sarebbero dovute arrivare nelle tasche degli azionisti delle società quotate sul FTSE MIB che hanno deciso invece di sospendere la distribuzione della cedola. A fare la parte del leone sono state, naturalmente, le banche: dopo la raccomandazione di venerdì 27 marzo della Bce, che ha invitato i soggetti vigilati a rinviare almeno a ottobre il pagamento dei dividendi per destinare tutte le risorse al sostegno all'economia colpita dallo shock coronavirus, gli istituti quotati sul Ftse Mib hanno sospeso la distribuzione di cedole per circa 5,6 miliardi, a partire dai 3,4 d iIntesa Sanpaolo e agli 1,4 di Unicredit .

A questa cifra, in base ai dati elaborati da "Analisi mercati finanziari" del Sole 24 Ore, vanno aggiunti poco meno di 500 milioni bloccati da assicurazioni (dopo l'analoga raccomandazione dell'Ivass) e big industriali: i circa 201 milioni di Unipol, i 183 milioni di Pirelli, i 67 milioni di Prysmian e i 36 di Amplifon. Per un totale di 6,07 miliardi. In attesa di capire che cosa decideranno le società che ancora mancano all'appello, a partire da Finecobank (per cui il rinvio del dividendo da 195 milioni pare certo) e Generali.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)