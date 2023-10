Sul gender gap un avanzamento lento (soprattutto in Italia)

di guardare alla diversità come a un’opportunità.

Il valore della diversità, infatti, è così evidente che non avrebbe nemmeno più bisogno di essere dimostrato, eppure da decenni si continua a misurarlo, farne oggetto di dibattiti, cercare elementi a suo supporto: quando etici, quando

economici o sociali.

E, da decenni, l’avanzamento su questo tema è incomprensibilmente, drammaticamente lento, soprattutto se comparato alla velocità di tutto il resto. Anzi, non è raro che proceda a passo di gambero: le donne nel 2022 in Italia – secondo il rapporto annuale sul tema, “Women in Business”di Grant Thornton – detenevano il 32% delle posizioni manageriali in azienda. Solo due punti percentuali in più rispetto al 2021. Anche se le donne Ceo sono salite al 20% e quelle con ruoli nel senior management al 30%, c’è poco da stare allegri: la stessa ricerca ha rilevato, infatti, che nel 2021 le posizioni di Ceo occupate dalle donne sono scese al 18% rispetto al 23% registrato nel 2020, sotto alla media dell’Eurozona (che comunque arriva a uno striminzito 21%) e delle rilevazioni fatte a livello mondo (che sfiorano il 26 per cento).

Visto questo passo, lento e altalenante, dunque, non stupisce la posizione da retrovia del nostro Paese rispetto alle 30 economie mondiali analizzate in questa come in altre decine di indagini che si sforzano di comprendere i fenomeni e le differenze anche di approccio tra Paesi.