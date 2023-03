Sul ghiacciaio fra piste da discesa e snowpark

La data da segnarsi in calendario è il 21 maggio, quando anche sul Ghiacciaio dello Stubai terminerà la lunga stagione dello sci. Per molti appassionati di sport invernali, la primavera diventa la stagione perfetta per vivere la montagna sulla neve anche per una questione di prezzi. Per arrivare ai piedi del comprensorio più grande di tutta l'Austria si impiega circa un'ora di auto dal passo del Brennero e poco più di 45 minuti dal centro di Innsbruck, nel caso si volesse raggiungere la capitale del Tirolo dall'Italia in treno. Le esperienze possibili a 3000 metri sono diverse: lo sci in pista e fuori pista, ovviamente, lo sci alpinismo ma anche cimentarsi sulle jibline del set-up primaverile dello snow park Stubai Zoo o con le esercitazioni dei SAAC (Snow and Avalanche Awareness Camps) sulla sicurezza dei freeride e degli escursionisti in caso di valanghe nei fuori pista, in programma il 15 e il 16 aprile. Chi vuole godersi l'ultima neve di stagione sulle piste del ghiacciaio può approfittare dei pacchetti Magia dello Stubai (validi fino al 5 maggio, ponte pasquale compreso) che offrono da 2 a 7 pernottamenti in appartamento o in albergo (con prima colazione o mezza pensione) a partire da 179 euro a persona, incluso lo skipass e il biglietto per lo skibus. Gli amanti dei salti e dei tricks con le tavole avranno a disposizione per un mese intero (dal 1° aprile al 1° maggio) un grande allestimento con linee pro, medium, jib e easy e la possibilità di fare esperienza con le Spring Sessions rivolte anche dilettanti e principianti, lezioni di coaching per grandi e piccini comprese

