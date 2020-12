Sul lago d’Orta l’hotel per rallentare il tempo Casa Fantini nasce come segno di riconoscenza verso l'acqua e il territorio di Carlo Andrea Finotto

La vista dell'isola di San Giulio, in mezzo al lago d'Orta, da una delle camere dell'hotel Casa Fantini, a Pella (in provincia di Novara)

Casa Fantini nasce come segno di riconoscenza verso l'acqua e il territorio

L’acqua. L’acqua è una presenza costante e totalizzante per la gente del lago. Ne scandisce la vita, crea un legame indissolubile. Nel Cusio poi, sul lago d’Orta, questo legame è particolare, quasi ambiguo: l’acqua è l’ingrediente fondamentale del successo di un distretto le cui industrie da generazioni sviluppano e portano all’estremo la tecnologia dei rubinetti, pensati per “imbrigliare”, regolare e miscelare quella stessa acqua.

C’è, quindi, anche il senso di riconoscenza verso l’acqua e l’ambiente del lago nella decisione da parte di Daniela Fantini, ceo di Fantini Spa (azienda di famiglia fondata nel 1947), di dare vita a Pella, sul lago d’Orta, a un concept hotel a 5 stelle, che nei giorni scorsi ha vinto il premio Imprese giovani nella categoria Hotellerie & Wellness, istituito da Altagamma (l’associazione che rappresenta le imprese italiane del lusso).

Dietro alla nascita di Casa Fantini, però, c’è anche dell’altro. In primo luogo ci sono «lo spirito del luogo, e la voglia di restituire qualcosa a un territorio che ci ha dato tanto» dice Daniela Fantini, ci sono i suoi ricordi da bambina: come le gita in barca a remi da Pella a Orta con la Nunziadin per andare al mercato, o la torta di mele che il Carletto faceva per il compleanno di suo padre. Ricordi che evocano quel “tempo del lago” cui l’hotel si ispira.

E poi ci sono persone particolari: l’architetto Piero Lissoni, scelto per la condivisione degli ideali e per il rapporto consolidato con l’azienda – «Ha progettato la nuova sede e gli show room di Milano e New York» ricorda la ceo –, e Massimo Ianni che «consigliato dallo stesso Lissoni ha seguito l’idea dell’hotel sin dall’inizio», precisa Daniela Fantini, con la sua società, Massimo & partners che si occupa di startup di hotel concettuali.

Massimo Ianni ha lavorato sempre a stretto contatto con la proprietà per concretizzarne le idee e riuscire a riflettere nella struttura lo spirito del territorio, il genius loci. «Volevamo trasmettere il senso dell’ospitalità, della creatività della gente del luogo e valorizzare questa parte di lago estremamente suggestiva».