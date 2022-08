Sul lago di Lucerna è l’ora del celebre Festival sinfonico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Luoghi d'incanto italiani. Dal nord del Golfo di Trieste, che diventa sfondo scenografico per gli spettacoli delle leggendarie marionette dei Piccoli di Podrecca, nel Parco del magico Castello di Miramare. A Sud, a mezz’ora di strada da Palermo e a 10km dal mare di Cefalù, a Castelbuono, un boutique festival, nel borgo medievale ai piedi del Castello normanno, Parco delle Madonie. Altra musica sul lago di Lucerna, che in agosto può già preludere all'autunno, con il celebre festival sinfonico.



Trieste

Dal 2 al 25 agosto ogni giorno nel Parco del Castello di Miramare, il Golfo come sfondo, un'incredibile scenario naturale, ecco le celebri marionette dei Piccoli di Podrecca che sono protagonisti in “Varietà” di divertenti scene musicali, con la Banda D’Affori, la Rumba Cubana, l’Orchestra Viennese e quella Jazz, la Ballerina, il Violinista, e il pianista Piccolowsky con la soprano Sinforosa Strangoloni.

Castelbuono (PA)

Alla sua 25esima edizione, il sipario del festival Ypsigrock, il primo boutique festival italiano, si alzerà il 4 agosto con i primi act, iniziando con Manuel Agnelli, The Sound of This Place 2022 e 4B2M. Il 5 è la volta di The Flaming Lips, Yard Act, Penelope Isles, Lowly, C Duncan, Brunacci e Iruna. Si proseguirà sabato 6 con 2MANYDJS (ive), Self Esteem, Pillow Queens, Natalie Bergman, Denise Chaila, Ceneri e Linbo mentre il 7 la scena sarà per DIIV, Nation Of Language, Anna B Savage, Bark Bark Disco e The Tangram.

Lucerna

Il 12 alla Sala KKL Riccardo Chailly con l'Orchestra del Festival e la violinista Anne-Sophie Mutter apre il celebre Festival; in programma una novità di Rihm, la Sinfonia n. 2 di Rachmaninov e il Concerto per violino del settecentesco Saint-George. Chailly anche il 13 con un tutto Rachmaninov; che prosegue con grandi orchestre e programmi ben pensati fino all'11 settembre. Ricordiamo ad esempio la residenza del compositore Thomas Adès, con concerti il 20-21-27 agosto e 4 settembre.