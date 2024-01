Sul lago Michigan nei luoghi di Happy Days a 50 anni dall’esordio

La casa dei Cunningham in realtà si trova in North Cahuenga Boulevard a Los Angeles. Anche il fast food Arnold’s nel cui parcheggio erano girate molte scene è ubicato in California, precisamente corrisponde al mitico Milky Way Drive-In di Glendale. In questo 2024 che celebra il mezzo secolo trascorso dall’approdo della serie Happy Days sugli schermi italiani, merita senza dubbio un giro, magari in motocicletta – (ndr Fonzie in realtà non sapeva guidarla) - a Milwaukee, dove il telefilm era idealmente ambientato. La cittadina del Wisconsin affacciata sul Lago Michigan, infatti, sprizza entusiasmo e creatività culturale. Scopriamola.

