Sul lavoro agile queste semplificazioni complicano le cose

L’impostazione normativa a oggi vigente – volta a qualificare l’accordo in materia di smart working quale fulcro della disciplina – dovrebbe essere auspicabilmente rivista a favore di un maggior coinvolgimento di imprese, lavoratori e organizzazioni sindacali, anche in sede di contrattazione collettiva, al fine di personalizzare tale strumento alle necessità delle singole realtà aziendali. In tal modo, i datori di lavoro potrebbero avere accesso al lavoro agile in tempi più rapidi e in modalità realmente semplificata laddove l’accordo individuale si limiterebbe a recepire quanto già definito dalla contrattazione collettiva. Senza trascurare gli evidenti vantaggi in termini di “personalizzazione” dello strumento che ne deriverebbero: l’impresa potrebbe avere accesso al lavoro agile in base alle proprie specifiche esigenze – quali definite di comune accordo con le organizzazioni sindacali – al fine di ottenere quell’adeguato work-life balance che la stessa normativa in materia di lavoro agile mira a ottenere. Solo operando in tal modo, il legislatore agirebbe a fianco a fianco delle imprese, da un lato sollevandole da inutili adempimenti burocratici, dall’altro lato permettendo alle stesse di “customizzare” in base alle loro specifiche esigenze uno strumento che si è rivelato efficace per la crescita del mercato del lavoro, rendendolo – a differenza del passato – concretamente accessibile.