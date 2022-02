Sul lavoro continuano i segnali positivi, ma l’incertezza spinge i contratti a termine

2' di lettura

Prosegue il trend positivo per il mercato del lavoro. Nei primi 11 mesi dello scorso anno l’Inps ha registrato un saldo positivo di oltre 980mila contratti di lavoro, frutto delle oltre 6,6 milioni di attivazioni nel settore privato (escluso il lavoro agricolo e domestico) e di più di 5,6 milioni di cessazioni. A salire sono sia i contratti a tempo indeterminato che hanno registrato una variazione netta (assunzioni, più trasformazioni meno cessazioni) pari a +164.210 rapporti. Quelli a termine segnano un valore più elevato +497.467.

L’andamento dei contratti

Il segnale positivo del mercato del lavoro è la ripresa delle assunzioni: nel periodo gennaio-novembre 2021 sono state 6.616.000, registrando un aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+22%) dovuto alla crescita progressiva iniziata a marzo 2021. Tale incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però più accentuato per le assunzioni stagionali (+32%) e in somministrazione (+29%), mentre è stato pari al 27% per l’apprendistato, al 23% per i contratti intermittenti e al 19% per i contratti a termine; in crescita anche le assunzioni a tempo indeterminato (+13%). Rispetto al 2019 le assunzioni risultano diminuite del 5%; solo stagionali e somministrazione risultano in aumento, sempre con riferimento all’intero periodo gennaio-novembre.

Il saldo annualizzato positivo

Resta in crescita il saldo annualizzato, ovvero la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, che identifica la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro (vale a dire la differenza tra le posizioni di lavoro in essere alla fine del mese osservato e il valore analogo alla medesima data dell’anno precedente). A partire da marzo 2021 il saldo annualizzato è tornato, dopo la fase recessiva dovuta alla pandemia, alla crescita raggiungendo nel mese di novembre il valore di 636mila unità. Il saldo annualizzato risulta positivo per tutte le tipologie contrattuali. In particolare, per il tempo indeterminato la variazione positiva risulta pari 178mila unità; ancora più consistente risulta l’incremento del tempo determinato (+275mila) e rilevante pure quello dei contratti di somministrazione (+78mila).

Meno domande di disoccupazione

I segnali positivi si vedono anche sul fronte delle domande di disoccupazione. A dicembre 2021 le richieste di disoccupazione arrivate all’Inps sono state 122.839 con un aumento del 10,6% rispetto a dicembre 2020. Nell’intero 2021 sono arrivate 1.877.007 domande di disoccupazione con un calo del 6% sul 2020. Il dato annuale è inferiore anche a quello del 2019 quando le domande di disoccupazione furono 2.063.695.

A gennaio 50,3 milioni ore cig con causale Covid (-42%)



L’inizio dell’anno è “testato” dalla cig, con la riforma Orlando degli ammortizzatori sociali entrata in vigore. Nel mese di gennaio 2022, sempre secondo l’Inps, sono state autorizzate 84,4 milioni di ore di cassa integrazione. Sono state 50,3 milioni di ore quelle autorizzate con causale “emergenza sanitaria Covid-19”: il dato fa registrare un decremento del 42,0% rispetto alle ore autorizzate a dicembre 2021.