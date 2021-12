Sul marketplace di Soko clienti e artigiani del Kenya

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

é facendo shopping di gioielli artigianali in un mercato - soko, in swahili - di Nairobi, che nel 2012 tre giovani imprenditrici e ricercatrici si sono incontrate la prima volta: si trattava dell’imprenditrice esperta di start up Gwendolyn Floyd, dell’ingegnere informatico Catherine Mahugu e dell’architetto specializzato in valorizzazione delle produzioni locali Ella Peinovich, unite dalla passione per quelle creazioni realizzate con materiali locali e tecniche antiche, che poi rivendono a parenti e amici nei natii Stati Uniti anche per 10-12 volte il loro prezzo. L’opportunità di dar vita a un progetto di vera sostenibilità sociale è chiara: studiano il software, raccolgono i primi finanziamenti e nel 2015 lanciano Soko, piattaforma che vende gioielli prodotti da artigiani del Kenya, che però è molto più di un semplice marketplace: Soko fornisce agli artigiani, oggi oltre 2.300 a Nairobi, una speciale app con strumenti per gestire la produzione, il magazzino, per seguire corsi di nuove tecniche e sulla sicurezza. Dalla app ricevono direttamente anche gli ordini di chi sceglie il design preferito sul sito di Soko e lo producono. La sede centrale, a San Francisco, gestisce gli ordini e li spedisce, avvolti in packaging riciclato.

Ma la sostenibilità secondo Soko, che ha raccolto 8,2 milioni di dollari di finanziamenti, non si ferma qui: gli artigiani ricevono un salario di almeno cinque volte superiore a quello medio locale, e possono usare gli strumenti digitali forniti da Soko (ma anche quelli fisici, dagli occhiali di sicurezza ai camici) per realizzare gioielli anche oltre il perimetro della piattaforma. I gioielli di Soko, inoltre, sono realizzati soprattutto in ottone, corno, legno, spesso riciclato, e di cui sono riciclati gli scarti: il metallo è fuso, la polvere di corno usata come fertilizzante. Il progetto comporta anche forme di supporto locale agli artigiani e in collaborazione con ong fornisce corsi di sviluppo per l’imprenditoria femminile. Per tutto questo, e meritatamente, ha conquistato l’ambita certificazione di B Corp già nel 2018.