Sul Mes a rischio il Governo e il posto dell’Italia in Europa

La ricostruzione rigorosa fatta da Conte con dovizia di date, riferimenti (e di allegati alla sua relazione) della costruzione del testo che doveva essere varato dal prossimo Consiglio europeo di metà dicembre è sufficiente a far capire come quella discussione non sia stata un blitz carbonaro. Ma un percorso di confronto anche serrato (come ha spiegato l’ex ministro Giovanni Tria sul Sole 24 Ore del 30 novembre) che ha sventato le pretese dell’ala più sterilmente rigorista guidata dagli Olandesi, a loro volta alabardieri delle posizioni tedesche più oltranziste.

Il debito negli attivi delle banche

Ora per il Conte 2 non ci sono scorciatoie: o la maggioranza si ricompatta su un tema strategico o è la fine di un amalgama mai nato. Per insipienza e per visione corta: sarebbe un errore peraltro non cercare di associare il tema del Mes a quello dell’Unione bancaria come intendono fare Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Ciò che non serve è rilanciare continuamente l’idea del favore fatto alle banche tedesche, utile solo a creare continue contrapposizioni tra partner europei che, alla lunga, diventano la cortina verbale allestita per soffocare la fiducia tra Stati. La Germania ha già avuto molto nelle regole sul bail in e nel recente cambio di passo nell’atteggiamento della Vigilanza Bce e dell’Eba.

Se proprio bisogna ragionare di banche tedesche, in maggiore difficoltà rispetto al passato, tanto vale forzare le aperture tattiche fatte da Berlino proprio sul fondo di garanzia unico per i risparmiatori, vecchio obiettivo italiano sempre osteggiato dai tedeschi, ossessionati dalla “pesatura” del debito negli attivi delle banche. Il risultato potrebbe essere più vicino che in altre stagioni, ma serve capacità diplomatica e di persuasione, non contumelie e rozzezza di linguaggio. Che diventano formidabili argomenti per chi debba invece fare concessioni.

Gli orizzonti della fase

C’è uno spazio strategico nuovo, proprio legato alla debolezza della Germania, per cercare di dare vita a una vera Fase 2 per un’Europa che non sia solo arcigna custode dei parametri di finanza pubblica, ma un’entità superiore inclusiva e in grado di creare forme nuove di welfare e di solidarietà.

Probabilmente si andrà a un rinvio. L’Europa e l’Italia comprano tempo. Guai se servisse solo a tirare a campare, magari a organizzare qualche altra riunione semi-conviviale per fare team building tra ministri che non si guardano, non si parlano e non si fidano. La posta è molto più alta e nobile: c’è in gioco il futuro del Paese e quello di una nuova Europa. Che, non dimentichiamolo, nella sua bozza di Costituzione aveva l’ardire di definirsi «spazio privilegato della speranza umana». Serve gente che abbia il coraggio di misurarsi con orizzonti di questa portata. Non leader di carta terrorizzati H24 degli umori meschini della rete.