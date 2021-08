Sul Monte Tre Pizzi in Aspromonte per guardare lo Ionio

È la montagna più meridionale d'Italia che merita di essere conosciuta e scalata per la bellezza del sula sua natura rugosa. L'Aspromonte nel suo versante orientale regala piacevoli sorprese, soprattutto se la meta scelta è il Monte Tre Pizzi che sfoggia una forma puntuta a tre spilli. Non presenta un dislivello complicato anche se due ore abbondanti di cammino sono necessarie per raggiungere questo belvedere dal quale si gode una vista divina sul Mar Ionio. Lo sapevano bene anche i religiosi che scelsero di venire a vivere e pregare quassù. come dimostrano le vestigia delle strutture di culto erette sulla cima. Il piacere di questa ascesa è acuito dalle bontà gastronomiche che si gustano nei due borghi, Antonimina e Ciminà, posti alle pendici dei Tre Pizzi, con un presidio slow food dedicato in particolare al cacio cavallo (http://www.visitaspromonte.it/)



