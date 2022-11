Sul Monterosa si scia con gli skipass “congelati” e l'opzione rimborso

Salvo cambiamenti di programma si parte il 2 dicembre, con l'apertura delle prime piste del comprensorio che si sviluppa dalla Val d'Ayas di Champoluc ad Alagna passando per la valle di Gressoney. Rispetto allo scorso inverno, la bella notizia per gli sciatori è la conferma della formula dello skipass dinamico Monterosa Ski senza aumenti di prezzo, che variano fra i 38 e i 60 euro in funzione della tempistica di acquisto (e tra 40 e 62 euro con l'opzione freeride che permette agli amanti del fuoripista di salire fino a Punta Indren), la reintroduzione della tariffa “mattutino” e la disponibilità della “cancellation protection”, opzione a basso costo (2 euro) per richiedere il rimborso (sotto forma di codice promo da riutilizzare) fino a 5 giorni prima della data di validità dei biglietti comprati online. Per chi non inforca gli sci, le offerte alternative come sempre non mancano, cene in rifugio da raggiungere con i gatti delle nevi naturalmente comprese.



