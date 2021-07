Sul petrolio l’Opec+ continua a trattare, gli Usa di Biden tentano la mediazione

3' di lettura

La Casa Bianca ha cambiato inquilino, ma gli Stati Uniti non rinunciano a influenzare il prezzo del petrolio e sono di nuovo scesi in campo, come ai tempi di Donald Trump, per cercare di risolvere lo stallo all’Opec Plus.

Poco dopo il fallimento del vertice dei produttori – cancellato per l’impossibilità a superare i contrasti tra Arabia Saudita ed Emirati arabi – l’ufficio del presidente Usa ha confermato contatti diplomatici «con le capitali coinvolte» per favorire una «soluzione di compromesso ...