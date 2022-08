Sul Rapporto Centro - Il piano di rilancio degli studios di Cinecittà con nuovi teatri e produzioni

Come tradizione del Rapporto Centro, ampio spazio alle aziende che resistono alla crisi. Su questo numero tra gli altri il caso di Treedom azienda fiorentina fondata nel 2010 da un gruppo di soci che sbarcherà negli Stati Uniti con la propria piattaforma digitale che permette di comprare alberi e di piantarli in vari Paesi del mondo, dal Kenya al Guatemala, dal Camerun alla Colombia, dall’Ecuador ad Haiti, controllando (e condividendo) online la crescita della pianta. Obiettivo per quest’anno 20 milioni di fatturato. Il ceo Garceo:«Continuiamo a investire e assumere»

Turismo e sostenibilità

Viaggio del Rapporto Centro in Abruzzo che diventa laboratorio per il turismo sostenibile. Mentre il Parco nazionale si prepara a festeggiare nel 2023 i suoi 100 anni nella regione si moltiplicano i progetti per ridare vita a borghi a rischio spopolamento, aree ed edifici dismessi, per attrarre quel turismo consapevole che cresce di circa il 10% ogni anno