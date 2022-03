Sul rapporto Centro il piano di sviluppo per il trasporto merci del porto di Civitavecchia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il porto di Civitavecchia, secondo hub crocieristico europeo, prova a diversificare rafforzando il trasporto merci. Anche per mitigare gli effetti della guerra in Ucraina, che potrebbe pesare sul turismo internazionale. È questo il focus del Rapporto Centro, in edicola venerdì 18 marzo e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Le interviste in esclusiva

Tra le interviste in esclusiva di questo numero, quella a Nicola Tasco, presidente di Lazio Innova la società della Regione che si occupa di sviluppo. Tasco racconta i prossimi interventi della società per aiutare le imprese. Il sindaco di Jesi (Ancona) Massimo Bacci spiega invece i progetti per rilanciare il territorio: «Stiamo facendo di tutto per portare qui un hub importante di Amazon per lo sviluppo dell’area».

Le eccellenze dei territori

Tra le eccellenze dei territori presenti su questo numero, i vini toscani, che domani vedranno aprire “Anteprime di Toscana”, occasione di confronto, scambio e assaggio delle nuove annate in commercio. Sempre in Toscana, il porto di Livorno parte con il progetto della Darsena Europea. Spostandoci in Umbria, l’extravergine di oliva Monini punta sulla sostenibilità e scommette sul biologico, e anticipa sul Rapporto Centro il suo piano 2020-2030.

Le imprese che resistono

Come tradizione del Rapporto Centro, ampio spazio alle aziende che resistono alla crisi. Andrea Pezzi (fondatore e amministratore delegato) racconta i nuovi progetti del gruppo Mint, operativo nell'automazione dei processi delle campagne pubblicitarie, che guarda a una sempre maggiore internazionalizzazione, ma anche alla presenza a Milano e Roma. L’azienda marchigiana di calzatura Seboy’s, annuncia infine la revisione del suo business in Russia, a seguito della guerra in Ucraina.