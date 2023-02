Sul riordino delle agevolazioni l’ipoteca dei 39 maxi sconti

Le agevolazioni «sempreverdi»

Tra gli altri maxi sconti ci sono alcuni grandi classici del modello 730. Dalla detrazione sulle spese mediche (3,7 miliardi) alla deduzione della rendita catastale dell’abitazione principale (3,4 miliardi), fino alla deduzione dei contributi alla previdenza complementare (2,4 miliardi). Tutte misure, peraltro, che i Governi han sempre considerato “intoccabili”.

Altre tax expenditures largamente usate dai contribuenti – e ora non in discussione – sono la cedolare secca sugli affitti (2,7 miliardi) e il regime forfettario (altri 2,7 miliardi), il cui costo è destinato a crescere con l’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi per l’accesso.

Gli incentivi alle imprese

Un pacchetto consistente di sconti fiscali dà invece sostegno – con varie formule – agli investimenti delle imprese. Crediti d’imposta e deduzioni maggiorate sui beni strumentali e i beni “Industria 4.0”, bonus ricerca e sviluppo, Patent box: nel complesso valgono 11,4 miliardi.

Al contrario dei bonus edilizi, che negli ultimi tempi hanno ricevuto un’attenzione continua, gli incentivi agli investimenti e all’innovazione sono stati trascurati dall’ultima manovra. In prospettiva, però, pare difficile farne a meno, anche per accompagnare la transizione ecologica imposta dall’Unione europea.

Una crescita continua

Il riordino delle tax expenditures è stato più volte raccomandato anche dalla Commissione Ue. Ma, nella stasi delle iniziative politiche, le spese fiscali hanno continuato a crescere. Nel 2016, quando al Mef è stata istituita la Commissione incaricata di monitorarle, se ne contavano 444: nell’arco di sette anni si sono aggiunte 182 voci (+40%). È una crescita quasi “congenita”, che prescinde dalla crisi da Covid-19, perché molte misure di aiuto prese dal 2020 al 2022 sono state provvisorie, e quindi «non sono state ritenute spese fiscali», come spiega l’ultimo Rapporto. Non solo. Gli esperti del ministero osservano – oltre al gettito perduto – che il numero delle spese fiscali in Italia è uno dei più elevati tra i Paesi Ocse. Nonostante molte voci – che alcuni Paesi mettono comunque in elenco – siano state escluse dal computo, in quanto considerate “strutturali”.