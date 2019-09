Sul ritocco dell’Iva il primo scontro nel Governo: ecco tutti i numeri della manovra Il rito dei vertici a Palazzo Chigi per provare a mediare fra coalizioni in lite si mantiene più vivo che mai. L'ultimo è andato in scena nella tarda serata di domenica, e si è concentrato sull'ipotesi più spinosa in vista della prossima manovra che oggi sarà delineata dalla Nota di aggiornamento al Def: la rimodulazione dell'Iva, cioè gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati al Mef per cercare di quadrare i conti di Marco Rogari e Gianni Trovati

Manovra, rebus tra ritocchi Iva o stretta su sconti fiscali

3' di lettura

Cambiano i governi ma il rito dei vertici a Palazzo Chigi per provare a mediare fra coalizioni in lite si mantiene più vivo che mai. L'ultimo è andato in scena nella tarda serata di domenica, e si è concentrato sull'ipotesi più spinosa in vista della prossima manovra che oggi sarà delineata dalla Nota di aggiornamento al Def attesa in Consiglio dei ministri: la cosiddetta rimodulazione dell'Iva, cioè gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati al Mef per cercare di quadrare i conti. Da lì, secondo le ipotesi sul tavolo, potrebbero arrivare fino a 5 miliardi. Ma sul punto sono arrivate le bordate di Movimento 5 Stelle e Italia Viva, che hanno messo in campo direttamente i leader Luigi Di Maio e Matteo Renzi per dire no ai ritocchi dell'Iva. Che per il momento, però, restano sul tavolo.

GUARDA IL VIDEO - Manovra, aggiornamento Def in Cdm

La Nota di aggiornamento al Def in realtà non dovrà dire l'ultima parola sulla questione. Ma dovrà indicare i numeri chiave della finanza pubblica, dal debito in leggera discesa all'obiettivo di deficit atteso al 2,2% per il prossimo anno. E alla legge di bilancio, da confezionare entro il 15 ottobre insieme al budget programmatico da inviare a Bruxelles, toccherà il compito di tradurli in misure. E lì l'Iva tornerà al centro della scena, soprattutto alla luce della decisione di non toccare quota 100, ribadita ieri dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

LEGGI ANCHE / Salvini: con la pace fiscale entrate per 10 miliardi

Perché in cottura c'è una manovra "espansiva" da 31-33 miliardi, compatibili con un sentiero di finanza pubblica che resta stretto e insidioso. Un punto fermo resta quello della nuova tranche di flessibilità da cui arriverà un terzo delle coperture della prossima legge di bilancio. La strategia del ministro dell'Economia punta a mantenere sostanzialmente invariato il saldo strutturale facendo con un deficit nominale del 2,2%. Lo stesso Gualtieri ha detto chiaramente che il governo intende percorrere una «saggia via di mezzo» tra il 2%, ovvero il target indicato a luglio per il deficit 2019, e il 2,4% caldeggiato nei giorni scorsi da una parte delle forze politiche che sostengono l'attuale esecutivo.