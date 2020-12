Sul salva Plaza (e albergatori) duello Gup-Cassazione Lo scontro sulla norma fiscale che ha aiutato il padre della compagna di Conte. di Alessandro Galimberti

(Agf)

Lo scontro sulla norma fiscale che ha aiutato il padre della compagna di Conte.

3' di lettura

Una norma estiva “ad categoriam” - non a caso adagiata tra le pieghe del Dl Rilancio - una sentenza patteggiata e cancellata quando è già in fase esecutiva, e sullo sfondo il dettato per nulla ambiguo della Cassazione. Sono gli ingredienti della buriana mediatica che tange il premier Giuseppe Conte, visto che a scatenare il caso è l’annullamento della sentenza di patteggiamento per peculato (1 anno 4 mesi) al padre della compagna, Cesare Paladino gestore dell’Hotel Plaza.

Paladino per 5 anni (2014-18) aveva trattenuto le tasse di soggiorno versate dai clienti dell’hotel, oltre 2 milioni di euro, interamente restituiti nel corso dell’indagine penale. Ma proprio questo è il punto. A caso chiuso, con pena applicata su richiesta e danno erariale integralmente rifuso, il Governo interviene con il Dl Rilancio del 19 maggio scorso, poi convertito nella legge 77 del 20 luglio. Qui, all’articolo 180 c.3, l’esecutivo tira un colpo di spugna sulla fattispecie (abbastanza diffusa per la verità, dicono i repertori) che mette in ambasce tanti albergatori. Trattenere quell’imposta, dice il Dl firmato da Conte, non sarà più reato ma un semplice illecito amministrativo. Che dal 20 maggio 2020 in poi “dimenticarsi” di versare la tassa di soggiorno non sia più reato è l’unico punto su cui sono tutti d’accordo, Cassazione compresa. Il problema, rovente, nasce per quello che è successo prima del Dl Rilancio. E qui le strade divergono deflagrando.

Per il capo dei Gup di Roma, Bruno Azzolini, che ha già tracciato una sua giurisprudenza chiara ancor prima di incrociare il “genero” di Conte, si tratta di una abolitio criminis: prima l’albergatore era un “incaricato di pubblico servizio”, quindi incassava soldi (la tassa di soggiorno) per conto dello Stato e incorreva nei rigori del “peculato”, ma dopo il 19 maggio non più, è un semplice cittadino tenuto al pagamento dell’imposta e che può semmai rivalersi sul cliente. Insomma, dice il Gup, da agenti riscossori gli hotel si sono trasformati in obbligati per l’imposta e, se non saranno più punibili, non possono essere puniti per un «non più reato» gli sventurati già incappati nel rigore delle Procure. «Un principio di civiltà giuridica» chiosa il difensore Stefano Bortone, che aggiunge: «la norma nasce come amministrativa e torna ad essere amministrativa. Noi abbiamo restituito tutto anche con le penalità (interessi) previste dalla legge del 1997» (fiscale, ndr) .

Tutto chiaro? Non per la Cassazione, che solo il 30 ottobre scorso e trattando di un caso del tutto simile ma ambientato a Trapani (sentenza 30227) aveva sottilmente argomentato che in realtà con il Dl Rilancio non c’è stata alcuna abolitio criminis, ma invece «un caso di successione di norme extrapenali che pure collocandosi in rapporto di interferenza applicativa sia con la norma che definisce la qualifica soggettiva dell’agente (art. 358 cod. pen.) sia con quella che stabilisce la struttura del reato (art. 314 cod. pen.), lasciano, però, entrambe inalterate, potendo al più dirsi richiamate in maniera implicita da elementi normativi contenuti sia nella norma definitoria che nella fattispecie penale».

La questione destinata a rimanere bollentissima (la Procura di Roma sembra molto intenzionata a ricorrere... in Cassazione) è tutta qui. Per il Gup Azzolini il governo Conte con il Decreto pandemico ha fatto «una scelta politica chiara» di non infierire su una categoria già prostrata (e che dalla riscossione delegata, come spesso accade, ha solo rogne e mai benefici). Per la Cassazione, invece, il tentato colpo di spugna ha prodotto solo una «interferenza applicativa», locuzione tanto paragiuridica quanto lapidaria. Tanto che più di un osservatore pronostica code velenose anche fuori dalla giurisdizione nazionale.