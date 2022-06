Sul Sentiero della Pace nei luoghi della Grande Guerra

Il fascino dell'alta montagna, ma non solo. Perché nell'affrontare le asperità del Sentiero della Pace significa ripercorrere luoghi e memorie della Prima Guerra Mondiale attraverso camminamenti, strade, trincee e fortificazioni che furono il teatro quotidiano della vita di migliaia di soldati. L'itinerario completo è per “iron man” o per lo meno per chi è ben allenato, visto e considerato che si sviluppa dal Passo del Tonale fino alla Marmolada per una lunghezza di oltre 520 chilometri e richiede almeno un mese di cammino per completarlo. Per portare a termine la prima tappa del percorso, contrassegnato da segnavia con una colomba, servono due giorni. Lungo il tragitto si possono visitare il Sacrario Militare costruito nel 1936 (alla stazione di partenza del Tonale), l'esposizione multimediale “Galleria della Guerra Bianca” nei pressi del passo Paradiso e il monumento della fratellanza del passo Presena. Da qui si sale ancora ai 2.973 metri di altitudine del passo del Maroccaro, sede in tempo di guerra di un avamposto austro-ungarico conquistato dagli alpini italiani nel maggio del 1918, e quindi si scende per 20 minuti costeggiando il Lago Scuro fino al rifugio Mandron - Città di Trento (a 2.442 m), dove termina la tappa e si pernotta

