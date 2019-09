Sul Sole 24 Ore tornano storie e protagonisti dei territori Ogni settimana un rapporto di 12 pagine sui sistemi produttivi delle macroaree che compongono l’Azienda Italia

Aerospazio, la produzione in Piemonte dei moduli per le missioni su Marte (Credit-Thales-Alenia-Space)

2' di lettura

Grandi inchieste sul territorio, start up innovative, case history aziendali, i protagonisti del credito e del rapporto tra banca e impresa. E ancora: ritratti di personaggi locali, interviste, i distretti con le loro filiere, le istituzioni comunali e regionali, le professioni.

Il Sole24Ore allarga il raggio d’azione dell'informazione economica e finanziaria con i Rapporti regionali, una serie di approfondimenti a cadenza mensile, volti a scandagliare punti di forza, tendenze, cambiamenti economici dei territori.

È il venerdì il giorno dedicato all’informazione locale. A cadenza mensile - con scansione settimanale, uscirà in edicola il Nordest (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), quindi il Centro (Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise), il Nordovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), il Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e la Lombardia.

Ogni rapporto è caratterizzato da un’ inchiesta tematica che vuole intercettare novità e strategie messe in campo che spiccano nell’economia locale. Non mancherà anche la denuncia delle difficoltà e delle problematiche che impediscono all’economia di crescere. Un focus sarà anche destinato al mondo delle banche e ai loro rapporti con le imprese (spesso medie e piccole) locali. Terremo d’occhio i processi di innovazione e racconteremo le start up e i processi di evoluzione tecnologica che stanno caratterizzando il mondo delle aziende e del lavoro nella quarta rivoluzione industriale. Non mancherà il viaggio nei distretti con le diverse filiere, che sono la vera e propria ossatura dell'industria italiana. E poi i personaggi: volti più o meno conosciuti che giocano ruolo da playmaker sul territorio ma anche a livello nazionale.

Domani in edicola esce il Nordovest. L’inchiesta verte sull’aerospazio perché proprio da Torino arriva la tecnologia per la nuova corsa allo spazio. Il capoluogo è in prima fila nella missione Exomars con grandi aziende come Thales Alenia Space e Altec ma anche con una miriade di Pmi che hanno raggiunto una elevata specializzazione nel settore.