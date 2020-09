Sul tappetino e in streaming: lo Yoga Festival all’epoca del Covid A Milano torna la manifestazione in presenza il 3-4 e il 10-11 ottobre con ingressi a numero chiuso. Online decine di lezioni gratuite di A.Mac.

Anche lo yoga si adegua alla “nuova normalità” post-Covid: lo storico Yoga Festival, che compie 15 anni, quest’anno sarà live e online. Si svolgerà su due weekend il 3-4 e il 10-11 ottobre, negli spazi di SuperStudioPiù e contemporaneamente con lezioni gratuite che si posso seguire da casa. Un format pensato per continuare a garantire, nel massimo rispetto delle disposizioni anti pandemia, l'esperienza di pratica diretta e coinvolgente. Presenti decine di insegnanti di livello nazionale e internazionale. Dal 18 settembre al via le iscrizioni.

«YogaFestival Milano è nato come evento divulgativo, per far conoscere a quante più persone possibile i benefici che questa pratica millenaria può regalare – sottolinea Giulia Borioli, presidente e Fondatrice di Yoga Festival – Mai come quest'anno, in un momento di ripensamento globale della nostra società e del nostro modus vivendi, sentiamo l'importanza di mostrare quanto lo Yoga possa aiutarci a costruire nuovi equilibri».

Sarà proprio “Ri/Nascere” il tema che i 18 ospiti, fra i grandi nomi dello yoga italiano, declineranno nelle pratiche e negli incontri proposti.

Sale fino a 60 posti

I workshop proposti nelle 4 giornate di Yoga, in classi rigorosamente su prenotazione che non ospiteranno più di 60 persone, all'interno di sale in grado di garantire il distanziamento necessario e che saranno regolarmente sanificate, fra un workshop e l’altro e a fine giornata. Le prenotazioni saranno aperte dal 18 settembre.

Yoga Festival ha coinvolto gli insegnanti più seguiti e amati che il festival ha proposto in questi anni e che ne hanno fatto la storia: Antonio Nuzzo, Gabriella Cella, Piero Vivarelli, Anna Inferrera, Elena De Martin, Ram Rattan Singh, Selene Calloni Williams, Jacopo Ceccarelli, Roberto Milletti e Francesca Cassia-Odaka, Carla Nataloni, Maurizio Morelli. Due le new entry al momento: Sangeeta Laura Biagi che unisce allo yoga anni di studio in India presso l'Icyer e l'approfondimento della pratica del suono, del movimento, dell'arte e che proporrà una classe di Nada Yoga dove il suono, la vibrazione, la musica e la consapevolezza fisica sono strumenti per ristabilire l'equilibrio e l'armonia tra corpo, mente e spirito; Charlotte Lazzari, insegnante di Odaka Yoga, che proporrà l'unica freeclass live del Festival, in collaborazione con Freddy e rigorosamente su prenotazione.