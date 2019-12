Sulcis, il polo della metallurgia studia l’economia circolare La visione di Carlo Lolliri, manager della Portovesme, che lascia il gruppo per sviluppare nuovi processi che prevedono il riutilizzo dei materiali di Davide Madeddu

L’economia circolare dopo la metallurgia di piombo e zinco. Perché «il futuro dell’industria passa per il riutilizzo dei materiali di scarto e non più per le discariche che andranno a esaurimento». A sostenerlo è Carlo Lolliri, storico manager della Portovesme srl-Glencore nel giorno del suo commiato dal gruppo che nel polo industriale del Sulcis produce, con un fatturato di oltre mezzo miliardo di euro, piombo, zinco, oro, argento, rame e acido solforico, con 1200 dipendenti tra diretti e indotto.

«Il mio viaggio alla Portovesme finisce qui dopo 52 anni - dice - ora però non appenderò, come dicono i calciatori, le scarpette al chiodo, ma mi dedicherò all’economia circolare con un impegno importante in un gruppo internazionale».

Figlio di un minatore e una casalinga Lolliri (che ha 77 anni) ha scalato i vertici del settore metallurgico passando per l’Ammi, l’Ammi Sarda e l’Enirisorse da cui nacque poi la Portovesme. «Quando l’Ammi, proprietaria delle miniere, decise di costruire gli impianti per il trattamento dei materiali a Portovesme - dice - andai io a prendere gli assegni e pagare i proprietari delle terre dove oggi sorge il polo industriale».

Poi la costruzione e l’avvio degli impianti «compreso lo storico Imperial smelting» per la produzione di piombo e zinco. Poi la produzione industriale, le numerose vertenze per «tenere in piedi la fabbrica» e la decisione di portare avanti al privatizzazione negli anni 90.

«Nel 98 l’Enirisorse decise di lasciare Portovesme e gli impianti - prosegue Lolliri - da subito ho sostenuto la scelta di un ingresso del gruppo Glencore. La storia ci ha dato ragione e quella sfida per la privatizzazione è stata vinta abbondantemtente».