Sulcis, riconversione e sgravi 30%

Gli interventi, che vedono la San Lorenzo operare a cavallo tra “l’incubatore d’impresa” e “ il cuore pulsante dell’intero progetto”, si sviluppano seguendo due direttive che viaggiano parallelamente ma poi si incrociano. Da una parte la fabbrica per la produzione di pannelli in fibre legnose e dall’altra la centrale energetica a biomasse. «La centrale produrrà energia elettrica per autoconsumo – argomenta ancora il manager– e energia termica che servirà per far funzionare gli impianti ma non solo. Perché quella in eccedenza sarà venduta a prezzi vantaggiosi alle imprese vicine presenti nella zona industriale».

Il percorso, avviato nel 2013 e sostenuto anche dal “ Piano Sulcis” ora comincia a delinearsi. «L’obiettivo è una vera e propria svolta green che passa per la valorizzazione di una risorsa importante come il sughero – argomenta ancora Eltrudis – ciò ci consentirà di fare rete con il sistema produttivo locale e regionale fatto di tantissimi operatori. Ci candidiamo a essere il primo stabilimento d’Italia che produrrà pannelli in fibre vegetali. Non solo materia prima appena tagliata dagli alberi ma anche gli “scarti di altre lavorazioni, come per esempio i tappi». Definito anche il programma di investimenti e il piano di inserimenti lavorativi all'interno del sistema. «Per mandare avanti l'intero progetto saranno spesi 30 milioni di euro - prosegue - una parte di questi viaggerà utilizzando prestiti a tasso agevolato come previsto dalla Regione».

Il cronoprogramma prevede il completamento delle opere entro sei mesi e l’avvio degli impianti nel 2021. «Una volta accesi gli impianti e realizzati i primi pannelli potremo dire di aver portato a termine il programma di riconversione dell’intero sito industriale – conclude Eltrudis – seguendo un percorso che punta alla valorizzazione delle risorse naturali creando occupazione e impresa».