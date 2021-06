Sull’assegno unico decreto ponte con ostacoli

2' di lettura

Il decreto ponte per l’Assegno unico e universale, in discussione in questi giorni alle Camere, deve accompagnare verso la vera riforma, che andrà a regime dal gennaio 2022.

Tuttavia potrebbe rischiare, per alcuni aspetti, di complicarla.

Accanto a molte scelte coerenti, si registrano infatti alcune criticità,su cui dedicare il confronto parlamentare dei prossimi giorni.

1. È giusta la scelta di dare priorità a chi oggi non ha gli assegni familiari: autonomi, liberi professionisti, incapienti.

Ma la progressività prevista nel decreto per tale assegno temporaneo risulta troppo elevata (da un minimo di 30 a un massimo di 167 euro/mese), non in coerenza con i principi di universalità e di blanda selettività affermati più volte nel corso del dibattito parlamentare.