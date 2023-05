Sull’energia green due terzi degli investimenti: «Ma è inutile competere con la Cina»

Il risveglio degli investimenti

I risultati raggiunti negli ultimi anni, sia pure tra luci e ombre, sono comunque considerati incoraggianti dall'Aie. La crisi energetica ha risvegliato gli investimenti in tutte le fonti, anche quelle più inquinanti: il carbone registra addirittura un aumento del 10% quest’anno, superiore al +7% dell'Oil&Ga). Lo sviluppo dei fossili tuttavia non è più al centro dell'interesse: a livello globale dovrebbe attirare 950 miliardi di dollari nel 2023 (il 15% in più rispetto al 2021), a fronte dei 1.700 miliardi (+24% in due anni) per fonti e tecnologie “green”, categoria comunque molto ampia, che include anche il nucleare, le auto elettriche e le pompe di calore.

«Solo 5 anni fa il mondo investiva 2 trilioni di dollari in energia, di cui la metà era destinata a fonti fossili», fa notare Birol. «Ora i fossili continuano ad attirare un trilione, ma per ogni dollaro investito nei fossili ci sono 1,7 dollari che invece si indirizzano su energie pulite». Protagonista assoluto è il fotovoltaico, in cui per la prima volta nella storia si investe più che nel petrolio: addirittura un miliardo al giorno, anche se concentrati per oltre il 90% nelle economie avanzate e in Cina.

Il costo del denaro (e delle materie prime)

La transizione «nei Paesi emergenti purtroppo non procede con lo stesso passo», ammette Birol. E l’aumento dei tassi di interesse rischia di frenarla ulteriormente: «Dove il mercato dei capitali è debole raccogliere finanziamenti diventerà ancora più difficile». La stretta monetaria non dovrebbe invece avere un impatto eccessivo in Europa o negli Usa, grazie anche alle politiche e agli incentivi statali per la decarbonizzazione. «Mi sembra chiaro che gli investitori stanno dirottando denaro sulle energie pulite anche perché fanno buoni affari enon solo per salvare il Pianeta», osserva il direttore dell'Aie.

A destare preoccupazioni ovunque nel mondo è piuttosto il rincaro di materiali e componenti (oggi una turbina eolica costa il 30% in più che nel 2020 e anche i moduli fotovoltaici hanno subito rincari analoghi nel 2022, che solo ora cominciano in parte a rientrare).

Un risvolto positivo è che proprio i prezzi elevati hanno stimolato un boom di investimenti anche nel settore minerario, per sviluppare l'offerta di alcuni metalli considerati “critici”, in particolare litio, nickel e rame: c'è stato un balzo del 30% solo nel 2022. Ma dall’esplorazione alla produzione possono trascorrere più di 10 anni e la scarsità di materie prime rischia di essere «un fattore frenante per le tecnologie pulite», osserva il rapporto.