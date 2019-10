Sull’ergastolo ostativo un dibattito tra giuristi

Quando però l’ergastolo viene irrogato essenzialmente per delitti di criminalità organizzata o terrorismo, una norma introdotta nel 1992, poco dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, prevede che i benefici penitenziari siano possibili solo qualora il condannato collabori con la giustizia oppure dimostri di non poterlo fare, perché ad esempio poco o nulla sa.



Questo istituto non è stato soltanto oggetto di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma di numerose pronunce della Corte Costituzionale. Quest’ultima, con decisioni successive, aveva stabilito che la limitazione ai benefici è legittima soltanto in presenza di una collaborazione possibile, che il reo liberamente rifiuta. Non può quindi essere escluso chi fornirebbe una collaborazione inutile, impossibile e irrilevante. Il legislatore ha fatto propria la posizione della Corte introducendo il comma 1-bis dell’art. 4-bis, ord. penit., in base al quale la concessione dei benefici penitenziari può essere negata solo in presenza del rifiuto di una collaborazione esigibile.



Ora, il prossimo 22 ottobre la Corte Costituzionale è chiamata a decidere di nuovo sulla legittimità dell’istituto, in particolare del negato accesso al beneficio penitenziario del permesso premio per il condannato all’ergastolo che non abbia collaborato con la giustizia, benché il detenuto abbia sempre tenuto negli anni di reclusione un comportamento rispettoso del programma trattamentale.



La Corte dovrà giudicare se la scelta del legislatore di perseguire con tale istituto un interesse di indubbio rilievo costituzionale quale la lotta al crimine, specie associativo, sia compatibile con i principi di individualizzazione e di progressività del trattamento (art. 27 Cost) e al canone della ragionevolezza (art. 3 Cost.). Ma tali questioni interrogano più in generale il rapporto tra Stato e reo e il principio personalista inciso nell’articolo 2 della Costituzione.