Sull'Iraq l'ombra di Soleimani, il generale più temuto in Medio Oriente Il comandante iraniano sarebbe il regista della riorganizzazione sciita. Dall'Afghanistan al Libano l'agenda politica e militare di Teheran ha la sua firma

Per il Mossad è forse il nemico numero uno, il personaggio più temibile dello Stato più ostile ad Israele, l’Iran. Per gli Usa, Qasem Soleimani è da tempo un potente generale a capo di una forza militare inserita, per volere dello stesso Trump, nella lista delle organizzazioni terroristiche internazionali. Per l’intelligence saudita, che ha perfino valutato la possibilità di eliminarlo, è semplicemente il diavolo. Agli occhi dei capi di Stato arabi, e non, è il “direttore” del caos mediorientale, colui che muove le fila in almeno tre teatri di guerra, promuovendo l’agenda politica e militare iraniana dall’Afghanistan al Libano.

Terrorista, stratega, generale con velleità politiche, Qasem Soleimani è una figura quasi leggendaria. È l’uomo nell’ombra. Ogni volta che scoppia una crisi in un Paese del Medio Oriente dove vive una corposa comunità sciita, prima o poi si fa vivo.

La misteriosa visita a Baghdad durante le proteste

Nato nel 1957 fa da una famiglia di contadini in un villaggio vicino a Qom, la città più religiosa dell’Iran, Soleimani è da 20 anni il comandante delle brigate Quds, un’efficiente costola dei Guardiani della Rivoluzione (i Pasdaran). In altre parole è il responsabile di tutte le attività militari, ufficiali e segrete, che avvengono al di fuori dei confini iraniani. E, considerando l’ambizione di Teheran ad assurgere al ruolo di potenza regionale del Golfo, non sono certo poche.

Non stupiscono dunque le indiscrezioni, riportate da un’inchiesta dell’Associated Press, secondo cui il generale iraniano è arrivato a Baghdad il giorno successivo allo scoppio della seconda ondata di proteste popolari, con l’obiettivo di rafforzare lo schieramento sciita. Fonti riservate hanno riferito che si sia spostato in elicottero nella “Green Zone” per presiedere a una riunione di sicurezza governativa, facendo le veci, pare, addirittura del premier iracheno Adel Abdul-Mahdi.

D’altronde è facilmente intuibile la preoccupazione dietro questa visita inaspettata del generale Qasem. Evitare che le proteste scoppiate a Baghdad e e nelle regioni meridionali del Paese, contro la corruzione, contro il caro vita, ma anche contro l’ingerenza iraniana nel Paese, sfuggissero al controllo del Governo iracheno. E che, con un già conosciuto effetto domino, le fiamme del malcontento divampassero anche nel vicino Iran. Alcuni testimoni avrebbero riportato quanto detto da Soleimani in quell’occasione: «Noi in Iran sappiamo come affrontare questo tipo di proteste. È successo e abbiamo riportato la situazione sotto controllo». Un chiaro riferimento all’onda verde, la grande protesta iraniana seguita alla controversa elezione del presidente Ahmadinejad nel 2009. La repressione fu molto dura.