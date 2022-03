Sull’oro di Mosca giro di vite di G7 e Ue

3' di lettura

L’oro – estrema risorsa di sostentamento per i Paesi canaglia – diventa (ancora) più difficile da vendere per la Russia. Il G7 e l’Unione europea, spronati dagli Stati Uniti, daranno un ulteriore giro di vite per impedire che Mosca utilizzi le sue enormi riserve auree per procurarsi denaro aggirando le sanzioni.

È stata la Casa Bianca a confermare i piani, già in parte anticipati poche ore prima in un’intervista radiofonica dal premier britannico Boris Johnson, che ha inoltre dichiarato che vi siano...