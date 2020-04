Sulla condizionalità del MES una guerra tra fazioni che nessuno può vincere di Francesco Saraceno

Quella del ricorso al MES è diventata una telenovela in cui le norme giuridiche e considerazioni di natura economica sono sacrificate sull'altare della battaglia ideologica tra fazioni incattivite, pronte a tutto pur di portare a casa un risultato. Anche se stiamo parlando di pochi spiccioli (di fatto si parla solo del risparmio in interessi che si otterrebbe facendo ricorso al MES a tassi preferenziali), la discussione è accanita perché intorno al MES si è cristallizzata la più generale contrapposizione sull'euro che attraversa i nostri schieramenti politici.

Vorrei provare brevemente a spiegare perché, sulla base di ciò che sappiamo oggi, nessuno che sia in buona fede è in grado di dire se la cosiddetta condizionalità leggera associata al nuovo credito MES sarebbe effettivamente tale. Viviamo in una versione aumentata del Don Chisciotte, con due eserciti che partono lancia in resta contro i mulini a vento mentre la casa brucia. È una guerra che non può essere vinta, e che serve solo a compattare le rispettive distogliendo l'attenzione dalla vera posta in gioco.

Vediamo intanto, schematicamente, quali sono le posizioni: la prima fazione sostiene che il compromesso raggiunto all'Eurogruppo sulla linea di credito da concedere per “sostenere il finanziamento di spese direttamente o indirettamente legate ai costi sanitari di prevenzione e cura” sia da sfruttare, e che sarebbe folle non farlo visto che nulla ci è chiesto in cambio. È interessante notare, incidentalmente, che anche i partigiani di questa scelta, argomentando in favore della condizionalità leggera, accettano ormai il fatto che il “dopo” non potrà essere affrontato con consolidamenti di bilancio e austerità più o meno marcate. La seconda fazione invece sostiene che i famosi 35 miliardi resi disponibili dal MES sono un cavallo di Troia per farci entrare nel meccanismo infernale dell'austerità, e aprire le porte ai programmi di aggiustamento della Troika. Cerchiamo di sgombrare il campo da un po' di falsi argomenti, in modo che ognuno possa farsi un'idea più precisa.

In primo luogo, la condizionalità leggera non è come i diamanti, non è per sempre. Con Floriana Cerniglia ho argomentato il 3 aprile scorso che le norme che regolano i prestiti del MES sono assolutamente chiare, e che (riprendo il nostro testo) Il Mes è di fatto una banca, e non opera per essere solidale. Nel concedere un credito si ingaggia in un rapporto con il debitore rigorosamente inquadrato dal Reg. 472/2013, parte del cosiddetto Two Pack, dove all'art. 7 co. 5 si dice che «La Commissione, d'intesa con la Bce e, se del caso, con l'Fmi, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico […] Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma». Con Floriana Cerniglia avevamo parlato di “inconsistenza temporale”: un impegno oggi a garantire condizionalità leggera non può a norma di Trattato vincolare le decisioni future, e quindi diventa non credibile.

Quindi, una volta impegnato nella relazione contrattuale, lo Stato può effettivamente vedersi imporre nuove condizioni. Ricordiamo sempre cosa successe alla Grecia nei primi mesi del governo Tsipras nel 2015. Chi dice il contrario, lo fa per ignoranza o per cattiva fede, anche perché il comunicato dell'Eurogruppo è assolutamente chiaro sul fatto che i prestiti Covid sarebbero fatti nel quadro delle linee esistenti (le ECCL, per gli addetti ai lavori), e “seguendo le disposizioni del Trattato ESM”.