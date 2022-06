Sulla disinformazione arriva un nuovo codice Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ieri, a Bruxelles, ho consegnato alla Vicepresidente della Commissione europea Jourova e al commissario per il mercato unico Breton il nuovo codice di condotta europeo contro la disinformazione, sottoscritto da trentaquattro firmatari, operanti in settori assai diversi. Dalla società civile, alle grandi piattaforme, dai factchekers alle imprese operanti nel settore pubblicitario. Il mio ruolo è stato quello di honest broker, di facilitatore e coordinatore del processo, assai complesso, di scrittura di un codice che, come si dirà, risponde finalmente a logiche di co-regolamentazione (e non più si sola self-regulation).

Il cambio di paradigma è fondamentale per contrastare in modo efficace un fenomeno di cui la crisi pandemica prima e quella bellica hanno solo fatto ulteriormente emergere i gravissimi effetti distorsivi, ben conosciuti già prima, che è in grado di produrre. Specialmente quando si tratta di disinformazione on line.



Per comprendere appieno il valore aggiunto del processo di scrittura che si è descritto e del suo esito finale è importante fare un passo indietro.



Nel 2018 la Commissione europea chiama alcuni esperti per definire una prima strategia contro la disinformazione on line. Gli italiani erano Federico Fubini, Gina Nieri, Gianni Riotta ed il sottoscritto. Successivamente al report prodotto dagli esperti l'esecutivo europeo decide, anche perché mancava una base giuridica appropriata, di puntare sulla autoregolamentazione. Ad influenzare tale scelta vi è stata anche la convinzione, da parte di alcuni studiosi del settore, membri (non italiani) anch'essi di quel gruppo di esperti, che tutto ciò di cui l'Europa avesse bisogno fosse di “importare” dagli Stati Uniti la metafora del “libero mercato delle idee”. Quindi una fiducia cieca nella capacità autocorrettiva del “mercato” a fare emergere, attraverso una free competition di idee e opinioni (anche quelle false), la verità, o comunque ad isolare la disinformazione senza la necessità di alcun intervento che prevedesse il coinvolgimento di istituzioni pubbliche.



Purtroppo l'idea non è stata delle migliori. Come si è scritto spesso su queste pagine, le metafore, come quella del libero mercato delle idee, vanno trattate con cura, e non possono essere superficialmente prese in prestito da ordinamenti che hanno un sistema di valori non del tutto coincidente con quello da cui la metafora è importata. Altrimenti il rischio è quello della crisi di rigetto. Esattamente ciò che avvenuto con il tentativo di importare l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale statunitense, dove la libertà di espressione ha un valore quasi sacrale, all'interno del tessuto normativo europeo in cui vi è tutta una costellazione di diritti da prendere in considerazione, che si giocano la partita alla pari e dove, specialmente il profilo passivo del diritto ad essere informato, se non in modo veritiero, quantomeno verificabile, è molto più presente e rilevante.



Alla luce di tali premesse, non è un caso che il codice di condotta del 2018 contro la disinformazione, che pure rappresentava un unicum a livello mondiale quale modello di impegno volontario, da parte delle piattaforme, ad adottare tutta una serie di misure che contenessero il fenomeno, è stato deludente quanto a vaghezza degli obblighi assunti da parte delle stesse piattaforme e l'assenza quasi completa di criteri per la verificabilità e la misurabilità degli impegni.