Sulla Ferrovia Genova-Casella dagli anni '30 tra i crinali

Si curva per quasi la metà del suo percorso lungo 25 chilometri, caratterizzato da una pendenza media del 45 per mille. E soprattutto dai finestrini della Ferrovia Genova-Casella, tenendosi ben stretti ai corrimano dei sedili, un po’ sospesi tra crinali appenninici e scoscesi dirupi, al cospetto delle trincee di guerra, si gode una vista eccelsa delle valli solcate dai torrenti, in particolare lo Scrivia, e sul capoluogo ligure. Si parte da Genova Manin, raggiungendo Trensasco e valicando Crocetta d'Orero. Le due carrozze rosse vanno avanti e indietro senza alcun timore per il dislivello ardito. I trekker hanno riempito lo zaino di prelibatezze, dai formaggi ai pomodori, acquistati al Mog, il mercato orientale di Genova.

2/6 4/6 Menu