Sulla gestione dei dati regole ancora confuse Il nodo della privacy di Claudia La Via

La mobilità aziendale post coronavirus è destinata a cambiare sotto molti aspetti, non solo perché colpita dalla riduzione degli spostamenti e da un ripensamento della gestione delle flotte, ma anche perché pone al centro una questione chiave legata alla gestione e all’utilizzo dei dati generati a bordo.

I veicoli connessi, infatti, sono oggi più che mai fondamentali per recuperare informazioni strategiche anche in ottica sicurezza, ma sulla gestione di tutta la mole di dati e informazioni che questi veicoli producono, oggi ci sono ancora poche regole chiare e condivise.

Per cercare di dare qualche risposta concreta anche a livello internazionale, da qualche tempo si sta muovendo l’Ue, consapevole che le disposizioni sulla privacy nate dal nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) non sempre sono applicabili con chiarezza al settore automotive. Per questo l’European data protection board ha da poco pubblicato delle linee guida in termini di sicurezza, gestione dei dati e privacy a bordo. L’obiettivo è fare in modo che i veicoli connessi possano avere al più presto una cornice normativa adeguata. L’Italia partecipa già da qualche tempo al dialogo europeo in questa direzione grazie alla divisione Digital Automotive nata lo scorso anno all’interno di Aniasa, l’associazione che riunisce operatori dell’industria automobilistica e dell’autonoleggio. «Lo scopo è tracciare un quadro normativo chiaro e completo sul delicato tema della gestione dei dati condivisi tra i vari soggetti», precisa Pietro Teofilatto direttore Area Fisco ed Economia di Aniasa e coordinatore della divisione Digital Automotive.

«Si tratta di un tema fondamentale soprattutto per le flotte dove gli attori coinvolti sono tanti e a diversi livelli: dall’azienda a cui fa capo il parco auto, agli operatori Nlt a cui le aziende si affidano per gestire il noleggio e i contratti, fino alle compagnie assicurative, le società che erogano soluzioni di telematica a bordo e gli utilizzatori stessi del veicolo», spiega Edwin Colella, Chief Marketing Officer di Octo Telematics società fornitrice di servizi telematici.

Oggi la telematica ha due obiettivi prioritari: proteggere le risorse aziendali e incrementare il livello di sicurezza e di sostenibilità dei veicoli. Ma, sostengono i membri della divisione Digital di Aniasa, è fondamentale che il loro utilizzo abbia un consenso esplicito da parte dell’utilizzatore del veicolo. Secondo un recente studio condotto da LeasePlan a livello internazionale, un driver su due è preoccupato dalla tipologia di dati che possono essere ricavati dalle proprie auto e per quale scopo. Per questo è necessario coinvolgere anche i fornitori di tecnologie, per creare un rapporto trasparente tra tutte le parti.