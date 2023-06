Sulla Montagna grande per vedere le cuddie e la Tunisia

La Montagna Grande è il belvedere più elevato di Pantelleria. Dalla sua vetta posta a quota 846 metri si può riconoscere la Tunisia. Ci si sporge per ammirare il cono del Gibele, il centro eruttivo più elevato, e si penetra nella lecceta millenaria per trovarsi in un paesaggio sorprendente da Foresta di Sherwood. Dall'Alimentari di Salvatore e dalla Chiesa di S. Maria del Rosario si sale tra tornanti e pinete appena risorte dall'ultimo incendio, rendendosi conto di quanti siano i crateri secondari - qui chiamati Cuddie - su questa isola suddivisa in 14 contrade.

