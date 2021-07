Sulla rete Deutsche Bank la sfida è tra Mediobanca e Allianz

2' di lettura

Alla fine nel duello tra Mediobanca e Allianz Bank per aggiudicarsi la rete di Deutsche Bank pare sia spuntata perfino Crédit Agricole con un’offerta però troppo last minute e, quindi, fuori dai giochi. Le grandi manovre sono in corso da tempo. Alla finestra, ma abbastanza fuori della partita dopo aver visionato il dossier, sarebbe invece Banca Generali. Lo stesso BancoBpm avrebbe visionato l’operazione, ma avrebbe poi deciso di non proseguire così come i vertici di Life Planner, la rete del Gruppo...