Sulla strada della riforma fiscale la sfida difficile dell’imposta sui redditi

Le scelte recenti con cui fare i conti si aggiungono a quelle del passato: il peso delle cedolari già presenti nel nostro ordinamento è rilevante (si veda l’articolo in alto). E la loro conferma ha un costo per il Governo in termini di riduzione del gettito. Lo stesso vale per le ipotesi di nuove cedolari: per esempio quella sugli immobili non abitativi espressamente prevista dalla legge delega o le altre misure di prelievo secco che potrebbero essere introdotte. Come gli sconti contributivi, anche le cedolari sono facili da introdurre ma difficili da superare. Anche quando le opzioni sono guidate dalla prospettiva di introdurre una flat tax per tutti.

La delega prevede, poi, che la revisione dell’Irpef si accompagni alla riduzione delle tax expenditures, che confina con il problema del mantenimento o meno delle cedolari. Un passaggio delicatissimo, se si pensa a tutte le volte in cui questo tema è stato prima prefigurato, poi accostato e, infine, abbandonato. Troppo complesso separare le agevolazioni “utili” dagli sconti “inutili”. Troppo difficile gestire il conflitto con i beneficiari delle agevolazioni e con i gruppi di interesse che sostengono le varie soluzioni. Oggi la determinazione appare più forte che in passato, ma la resistenza non sarà minore che in altre occasioni.

Come uscirne? Il sentiero, si sarebbe detto in passato, è assai stretto. Quel che è certo è che l’Irpef sarà la prova del nove per la determinazione riformatrice del Governo. Anche perché l’obiettivo della flat tax attrae i contribuenti che ritengono di poterne avere vantaggi rilevanti.

La determinazione a raggiungere il risultato non sembra mancare al Governo.

Il rischio è quello di impostare un percorso, rendersi conto di non riuscire a sostenerlo e fermarsi a metà. Un esito di questo genere andrebbe evitato perché potrebbe riconsegnarci un sistema che, non avendo raggiunto l’obiettivo ultimo che il legislatore si era posto, rischierebbe di accentuare i difetti attuali senza riuscire a superarli.

