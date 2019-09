Sulla tassa Airbnb a decidere sarà la Corte Ue La decisione del Consiglio di Stato: per il colosso web occorre rivedere la norma di Giuseppe Latour

Logo Airbnb (Reuters)

Sarà la Corte di Giustizia dell’Unione europea a mettere la parola fine alla lunga controversia sulla «tassa Airbnb». È la sostanza della decisione (ordinanza 6219/2019) con la quale ieri il Consiglio di Stato ha rinviato ai giudici lussemburghesi l’analisi delle regole sulla cedolare secca per le locazioni brevi.

Il rinvio rappresenta, senza dubbio, una vittoria per il gigante della sharing economy: di fatto, congela ancora per molto tempo la sentenza (2207/2019) che era stata pronunciata dal Tar Lazio a febbraio 2019. Lì si diceva che, per Airbnb, non sarebbe stato possibile sottrarsi alla sua funzione di sostituto di imposta.

La questione - va ricordato - riguarda il regime introdotto per le locazioni brevi dal decreto 50/2017: qui è stato previsto l’obbligo per società come Airbnb di operare una ritenuta del 21% sull’ammontare di canoni e corrispettivi al momento del pagamento. Non solo: chi gestisce il portale telematico deve anche raccogliere e trasmettere i dati relativi ai contratti. Tutti adempimenti che Airbnb ha sempre rifiutato, non considerandosi un intermediario.

Al centro delle contestazioni c’è, in sostanza, l’incompatibilità di questi adempimenti con i principi del diritto europeo: manca la necessaria comunicazione preventiva a Bruxelles di una regola tecnica di questo tipo e, soprattutto, c’è contrasto tra questi obblighi informativi e fiscali e la libera prestazione dei servizi nel territorio comunitario. Questi oneri di intermediazione, cioè, renderebbero più difficile l’esercizio di un servizio in Italia per i soggetti esteri.