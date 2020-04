Sulle autostrade vuote ripartono i cantieri

Priorità ai lavori in Liguria

In galleria la maggior parte di lavori e ispezioni è in Liguria, spesso sotto la supervisione del superispettore ministeriale Placido Migliorino, con cui ora c’è discreta interlocuzione. Nutrito pure il programma in A14, tra Marche e Abruzzo e si lavora anche in Veneto e Friuli, Toscana (A1) e Campania (A16 e A30). In molti casi sulla sicurezza antincendio si attuano misure compensative (come impianti provvisori, videosorveglianza rafforzata, limiti di velocità e divieti di sorpasso), in attesa di sistemazione definitiva. Nel Lazio i lavori sono finiti. La maggior parte delle manutenzioni strutturali di ponti è in corso in Liguria, per caratteristiche del territorio, vicende giudiziarie e vetustà delle opere.

Traffico e messa in sicurezza provvisoria

La vetustà tocca anche Astm, la cui rete è nel Nord-Ovest, l’area con le prime autostrade costruite in Italia. Sull’A6, 18 cantieri in viadotti e cavalcavia, riprenderanno nei prossimi giorni assieme all’avvio di altri 23. Si conta di chiuderne circa 30 entro l’estate, sperando possano esserci i consueti esodi nonostante la pandemia. Giovedì 30 aprile riapre il viadotto Mollere, rifatto ex novo. E prosegue il programma di rinnovo di tutte le barriere, con il lotto 2 su sette viadotti più lo svincolo di Altare. È prossimo l’avvio del lotto 3 (cinque viadotti). Adeguamenti o misure compensative in gallerie sono già terminati ma si va avanti per arrivare ovunque ad adeguamenti definitivi. Lo consente proprio la messa in sicurezza provvisoria: il traffico può procedere su una corsia, unica soluzione possibile perché sull’A6 gli scambi di carreggiata sono pressoché impossibili.

Per approfondire:

● Fase 2, termoscanner in tutti gli scali e stazioni. Nuove regole per i cantieri

● Ponte Genova, il messaggio di Piano agli operai: «Siete come i medici, lavorate in sicurezza»