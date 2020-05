Sulle banche UK un macigno da 7,5 miliardi (ed è solo l’inizio) Da HSBC a Virgin Money, gli istituti fanno i conti con l’impatto del lockdown. L’allarme della BoE e la forza di un sistema non bancocentrico di Simone Filippetti

4' di lettura

Londra - Pall Mall, il solenne viale che porta a Buckingham Palace, ogni anno a fine aprile si trasforma in una mega tribuna addobbata di rosso: è l’arrivo della London Marathon, la maratona di Londra, una delle più prestigiose gare sportive al mondo. Il rosso è perché l’evento è sponsorizzato Virgin Money: il logo della banca è ovunque. Quest’anno però niente maratona, niente Pall Mall tappezzata di pubblicità della banca. È chiusa anche la filiale di Virgin Money, arredata come un hotel a 5 stelle, di Piccadilly Circus a poche centinaia di metri dall’arrivo della maratona. Alcune persone con mascherina vorrebbero entrare ma sono costrette a fare marcia indietro. In realtà Virgin Money è una banca digitale, non ha praticamente sportelli. In tutta Londra ha solo 3 filiali che si chiamano lounge (salette): dunque la banca è aperta e operativa, on line, come sempre. Il problema è che tutto il resto di Londra e dell’Inghilterra è fermo.

Da Northern Rock a Richard Branson

Il lockdown sta mettendo in ginocchio tutti. E la settimana scorsa, causa Covid, Virgin Money, la banca del magnate Richard Branson, il miliardario che spazia dalle compagnie aeree alla musica alla banda larga, ha dovuto accantonare 200 milioni di sterline. Il baronetto Branson è diventato anche banchiere nel 2011 quando ha salvato Northern Rock e l’ha ribattezzata Virgin Money. Northern Rock è stata l’emblema in Europa della grande crisi finanziaria del 2008. Oggi una nuova crisi si abbatte sulle banche. Non è finanziaria, è sanitaria, ma l’impatto è persino peggiore. Il CoronaVirus è l’ennesima tegola ad abbattersi sulla martoriata industria delle banche del Vecchio Continente dopo i subprime, i mutui spazzatura, dopo Lehman Brothers, dopo l’EuroCrisi del 2011.

Il conto del CoronaVirus

Alla data contabile del 31 marzo, il sistema banche Uk ha dovuto accantonare oltre 7,5 miliardi di sterline in vista di default di clienti e prestiti nei prossimi mesi. Con Londra che ha abbassato le saracinesche solo il 20 di marzo in Uk, e dunque l’impatto del Covid sull'economia è stato solo di 10 giorni nei bilanci del primo trimestre delle banche, la cifra dà idea delle dimensioni ciclopiche della crisi. E si teme sia solo l'inizio: 2 milioni di posti di lavoro andranno in fumo e 6 milioni di persone finiranno in “furlough” (la versione inglese della CIG a zero ore), stima la Bank of England. Con queste terribili previsioni, le insolvenze sulle carte di credito, gli scoperti di conto corrente e l’impossibilità di pagare le rate dei mutui sono destinati a esplodere. Gli accantonamenti delle banche, sebbene prudenziali e ancora precoci, sono una cartina di tornasole indiretta per capire l’impatto della crisi sul Regno Unito.



Un sistema esposto sulla clientela retail