Sulle cravatte Cilento i capolavori del museo archeologico di Napoli

Con Macron per il clima

«Promuovo il binomio cultura ed eleganza perché ritengo che le stesse siano profondamente legate. È dalla storia e dalla tradizione che discendiamo e solo la cultura può continuare a portare avanti questi meravigliosi principi ed ideali», dice Cilento. C'è un'altra delle serie edite da Cilento che in questi giorni ha trovato un testimonial di rango. Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, in occasione della Convention Citoyenne pour le Climat, ha indossato una cravatta in pura seta blu navy realizzata da Maison Cilento 1780 che riporta sulla pala principale la bandiera della Francia. Cilento ha realizzato le cravatte anche per altre nazioni, tra cui quella indossata da Macron. «Un orgoglio per la nostra azienda, per Napoli e per l'Italia», conclude Cilento.