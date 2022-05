Sulle criptovalute il mondo non sta a guardare: l’Italia deve muoversi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La frontiera delle criptovalute sta avanzando settimana dopo settimana. Uno scenario correttamente disegnato anche da Barbara Carfagna, che sottolinea come sempre più fenomeni sociali trovino nel digitale e nell’emissione di token una soluzione frequente, com’è accaduto in Corea del Sud dove diversi partiti stanno attivamente promuovendo il fenomeno, consapevoli delle opportunità che possono arrivare dal cogliere per tempo i benefici dell’innovazione.



È proprio la Blockchain in fondo che ha portato all’attenzione aspetti come la trasparenza collettiva e la partecipazione finanziaria ai progetti che nascono dal basso con l’obiettivo di dimostrare come essi possano essere di ampia adozione. Aspetti a cui la politica non può che essere estremamente sensibile.

Questo poi è il periodo dell’anno più attivo, dato che si è svolta a Miami la Criptoconference 2022 che annovera tra gli speaker anche esponenti politici internazionali come la senatrice repubblicana nordamericana Cynthia Lummis e la senatrice messicana Indira Kempis, le cui presenze sono sintomo di un continente molto attento al fenomeno, per non parlare di Nayib Bukele, il presidente di El Salvador che certamente merita la palma di più attivo tra i capi di Stato mondiali nel settore delle criptovalute e del bitcoin.

Miami è certamente un luogo molto dinamico: il sindaco della capitale della Florida, Francis Suarez, ha infatti dichiarato al momento della sua rielezione di voler percepire le prime tre mensilità del proprio stipendio nella principale valuta digitale, iniziativa seguita anche dal sindaco di New York, in una gara tra potenziali capitali statunitensi delle criptovalute.

Ma il fermento c’è anche in Europa: a Lugano s’è dato vita a marzo al cosiddetto “Plan B”, dove la lettera B sta per Bitcoin, che mira appunto a favorire l'adozione della tecnologia blockchain a livello locale, spostando l'utilizzo delle criptovalute in settori più vicini al cittadino e consentendone l’utilizzo anche per pagare le tasse (e diventando così una valuta a corso legale). Inoltre, in moneta digitale sono anche state finanziate diverse iniziative e 500 borse di studio.