Sulle due ruote

Il modo migliore per andare alla scoperta della Finlandia facendo del bene al pianeta e a se stessi è farlo in bicicletta. Tra i tantissimi itinerari perfetti per un tour in bici c’è il Bikepacking Arctic by Cycle, un percorso sterrato di 2.000 chilometri che, pedalando, porta alla scoperta della Lapponia e dell’intera area dal Circolo Polare Artico. Gli itinerari collegano villaggi, parchi nazionali, oasi naturali incontaminate e oltre cento rifugi attraverso una fitta rete di percorsi mozzafiato per immergersi totalmente nella natura più incontaminata. Per chi invece ama pedalare con lo sguardo rivolto a distese di verde e azzurro, un’alternativa è il tour in bicicletta lungo le rive del Lago Saimaa. Con un percorso di 300 km e una rete di sentieri asfaltati, questo itinerario conduce gli amanti del ciclismo alla scoperta della regione dei laghi attraverso paesaggi e villaggi pittoreschi.

