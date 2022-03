Sulle due ruote lungo le vie d’acqua

Ascolta la versione audio dell'articolo

La primavera è arrivata e con essa temperature decisamente più apprezzabili per stare all'aria aperta. L'imminente ritorno all'ora legale (fissato per domenica 27 marzo) induce inoltre ad allungare la durata delle passeggiate e delle gite fuori porta. Perché, allora, non approfittarne per inforcare la bicicletta ed andare alla scoperta di un tesoro naturalistico forse poco conosciuto ai più? L’Italia ha un grande patrimonio idrico da esplorare anche su percorsi inediti. Ecco qualche suggerimento per cimentarsi sulle due ruote lungo le sponde di fiumi, canali, laghi e torrenti.

Una ragnatela di 230mila km

Fiab e Anbi, rispettivamente la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue hanno preparato un calendario di iniziative per valorizzare il recupero delle vie d'acqua ai fini ciclabili e la manutenzione di percorsi ciclo-pedonali lungo fiumi, canali e rete idraulica minore. Nel suo complesso si tratta una ragnatela di oltre 230mila chilometri estesa su tutto lo Stivale, molti dei quali a portata di due ruote, e-bike naturalmente comprese. Fra i tanti eventi in calendario spiccano quelli in agenda da sabato 14 a domenica 22 maggio per la 21esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, e quindi una serie di escursioni in punta di pedali costeggiando le rive di fiumi, laghi e canali con la possibilità di visitare opere idrauliche (centrali, idrovore, ponti canali e altro) alle quali è solitamente interdetto l'accesso al pubblico. Le proposte in programma sono consultabili sia sul sito di Fiab (andiamoinbici.it, in costante aggiornamento) e quello di Anbit.

Fra alberghi bike friendly e itinerari da non perdere

Per la bella stagione in arrivo, Fiab ha aggiornato alcuni dei propri servizi a beneficio sia dei cicloturisti che amano organizzare le proprie uscite in maniera autonoma (vedi il portale Albergabici.it, che raccoglie oltre 600 strutture ricettive bike friendly) sia di coloro che desiderano avvicinarsi a questa formula di vacanza partecipando a tour organizzati. Fra le novità più importanti non passa inosservato l'incremento delle tracce Gps scaricabili gratuitamente dal sito della Rete Ciclabile Nazionale, Bicitalia.org: 23mila km di itinerari ciclabili tracciati, testati e mappati dai volontari Fiab per verificare il tipo di percorso (ciclabile dedicata, strada a basso traffico e via dicendo) e le relative caratteristiche e difficoltà. Tra gli itinerari da non perdere e tra quelli più gettonati ci sono la Ciclovia del Sole (il tratto italiano del percorso EuroVelo 7 che collega Capo Nord a Malta), la Ciclovia Adriatica (da Trieste a Santa Maria di Leuca), la Ciclovia dell'Alpe Adria e la Ciclovia AIDA (Alta Italia Da Attraversare), che dalla Val di Susa arriva a Trieste toccando tutte le città della Pianura Padana.

Vacanze sulle due ruote in Italia e all'estero

Per molti la bicicletta è stata una (ri)scoperta di questi ultimi due anni, e non solo quale mezzo di trasporto urbano sostenibile (in questi giorni a maggior ragione, visto i costi di benzina e gasolio) ma anche come compagna ideale per il tempo libero e, per i più temerari, anche per le vacanze. Chi non vuole rinunciare alla “comodità” di affidare ad altri l'onere di organizzare la propria vacanza e pensano a un viaggio in bicicletta di gruppo, in Italia o all'estero, accompagnati da esperte guide cicloturistiche, può trovare la destinazione ideale fra le proposte studiate da Biciviaggi Fiab in collaborazione con tour operator specializzati. Ecco qualche idea. Fra fine marzo e inizio aprile è la volta della Sicilia Occidentale, per un viaggio ad anello con partenza e arrivo a Palermo, toccando Trapani, Favignana, Marsala e Selinunte. In Spagna, Belgio e Portogallo fra storia, arte e religioneA maggio l'appuntamento è invece a Valencia, per un tour lungo i 150 km di piste ciclabili cittadine ammirando i gioielli architettonici del periodo gotico, modernista e contemporanea senza farsi mancare piacevoli escursioni alle vicine spiagge e oasi naturali. A luglio è in calendario una proposta che rievoca pagine epiche dello sport su due ruote: le Fiandre sono una meta perfetta per gli amanti della bicicletta e miscelano il pregio di essere una regione all'avanguardia per le politiche bike friendly con quello della pittura del Rinascimento Fiammingo. E infine, in agosto, la suggestione di uno dei cammini religiosi più famosi al mondo, da Leon alla cattedrale di Santiago de Compostela, un percorso battuto a piedi da migliaia di persone ogni anno che si può affrontare a tappe anche in bicicletta.